Bollettino coronavirus provincia di Forlì-Cesena: infermiera umbra recidiva al Covid

Tra i nuovi casi di contagio da coronavirus nella provincia di Forlì-Cesena - tre - c'è anche una infermiera umbra, originaria di Terni. La professionista ha fatto il tampone in vista dell'assunzione presso un'altra azienda ospedaliera fuori territorio e attualmente dipendente in aspettativa dell'Ausl Romagna che ha operato all'ospedale di Forlì. La donna, dopo aver avuto il contagio da Coronavirus e poi dichiarata guarita, è risultata di nuovo positiva, e quindi di nuovo in quarantena.

