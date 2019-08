Fontivegge, ipotesi overdose: 40enne trasportato in codice rosso, è gravissimo

Rischia di morire per strada, corsa contro il tempo per salvargli la vita. I medici del 118 di Perugia sono intervenuti nel pomeriggio di lunedì 12 agosto in via Canali, nel quartiere di Fontivegge, per una sospetta overdose. Sul posto anche la polizia di Perugia.

L'allarme è scattato intorno alle 16.30. Secondo quanto appreso, è stato soccorso un uomo di 40 anni per una presunta overdose. Sul posto i medici hanno tentato delle terapie d'urgenza, che purtroppo non hanno dato risultati immediati. Così è scattata la corsa a sirene spiegate. Il 118 lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia. E' in condizioni gravissime.

La prognosi, spiega l'ufficio stampa dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, è riservata. Il paziente, dopo i controlli di natura neurologica in Sala Rossa, verrà trasferito nel reparto di Rianimazione del Santa Maria della Misericordia.