Fontivegge, vandali scatenati: bidoni rovesciati e auto sfregiata

Vandali all'assalto a Fontivegge. Bidoni della spazzatura rovesciati e auto danneggiata in via Campo di Marte, vicino alla stazione. L'auto di un residente, come racconta la guardia giurata Lorenzo Brunetti, "è stata trovata sfregiata da una fioriera colma di terra. Il vaso situato a pochi metri lungo la strada, è stato preso di peso e gettato sul vetro e cofano dell’auto".

L'assalto potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere di sicurezza della zona.

Intanto il proprietario, amareggiato dai danni subiti dalla sua auto, scrive su Facebook: "Questa è.. o meglio era la mia macchina..Grazie ai frequentatori di fontivegge (ben noti ormai a tutti)..Grazie a chi aveva fatto delle promesse, grazie a chi aveva rassicurato chi abita la zona. Ora voglio vedere se le telecamere funzionano veramente... perché sennò così entriamo sul piede di guerra... complimenti vivissimi a chi ha fatto ciò e a chi l’ha permesso.. Una macchina che serve/serviva a una famiglia per poter andare a lavorare e spostarsi in città, una città resa invivibile".