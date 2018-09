Fontivegge, la testimonianza: "Mi hanno aggredito in quattro, poi uno è stato trovato morto"

Notte di sangue a Fontivegge. Un tunisino di 35 anni è stato ucciso a coltellate in via Mario Angeloni. Sul gruppo Facebook Progetto Fontivegge spunta la testimonianza della guardia giurata Lorenzo Brunetti: "Ore 21:00 di ieri sera (sabato 22 settembre, ndr), davanti all’ingresso di casa, in Piazza del Bacio, vengo aggredito da ben 4 tunisini, di cui uno mi tira addosso una bottiglia piena di birra con l’aggiunta di un colpo in pieno viso".

e residente, sono consapevole di essere odiati dagli spacciatori di Fontivegge, ma mai mi sarei aspettato un epilogo così violento. Dopo alcune ore, uno che faceva parte del gruppo dei 4 è stato trovato morto di fronte al gommista Cecchini, sotto via a Mario Angeloni". Una notte di ordinaria follia.