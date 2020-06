Controlli a Fontivegge anti-spaccio e per arginare il degrado: daspo per 4 ubriachi molesti

Ancora controlli a Fontivegge da parte degli agenti della Questura di Perugia per contrastare spaccio ma anche degrado urbando, facendo rispettare, il regolamento di Polizia Urbana del comune di Perugia. Nei giorni scorsi, nella rete della Polizia, sono finiti diversi soggetti: infatti sono stati decisi 4 provvedimenti di “allontanamento obbligatorio” a 4 cittadini extracomunitari in stato di ubriachezza. Due di questi anche severamente multati per la violazione delle disposizioni comunali in materia di possesso di bottiglie di vetro in orario di divieto.



Da tempo, diversi Comuni della provincia di Perugia hanno adottato regolamenti di polizia Urbana, stabilendo efficaci misure a tutela del decoro di particolari luoghi, volti ad arginare tutte quelle condotte che impediscono l'accessibilità o la fruizione di infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione degli spazi ivi previsti, attraverso un sistema di sicurezza integrata che riconosce un ruolo ai Sindaci sui temi della sicurezza urbana, potenziando gli strumenti a disposizione della Polizia locale, anche in relazione all'ampliamento dei contesti nei quali essa è chiamata ad intervenire.

“Questi importanti provvedimenti – ha dichiarato la Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Perugia, Vice Questore Rosa Alba Stramandino - si rivelano particolarmente utili per la prevenzione di fenomeni di degrado urbano e sociale quali incisivi strumenti di contrasto, finalizzati alla tutela del decoro e dell'uso di alcuni luoghi delle città, con l'obiettivo di contenere forme di microcriminalità e condotte, di per sé anche non costituenti illecito, ma che comunque incidono negativamente sul senso di sicurezza percepito dai cittadini.”