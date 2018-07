Follia in mezzo alla strada, sassate contro le auto in transito: fermata

Follia nella mattinata di domenica 29 luglio a Perugia, nella zona di Prepo. Secondo quanto ricostruito e in base alle testimonianze di chi era presente alla scena intorno alle 12.30 una donna ha iniziato a scagliare pietre contro le auto di passaggio lungo via Mentana.



Decine i mezzi colpiti e danneggiati dalle sassate. Il traffico è piombato nel caos. Sul posto sono intervenute due volanti della polizia di Perugia per bloccare la donna, che è stata denunciata. Ancora da chiarire le motivazioni del gesto.