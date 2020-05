Fontivegge, lite tra stranieri a colpi di bottiglia nel cuore della notte: arresti e denunce

Ennesima rissa a colpi di bottiglie a Fontivegge la notte scorsa. I cittadini hanno immediatamente segnalato il tutto al 113 e le pattuglie della Volante sono immediatamente giunte sul luogo dello scontro. Al loro arrivo i poliziotti hanno trovato una situazione concitata con la presenza di alcuni cittadini stranieri in stato di alterazione da alcool con delle bottiglie di vetro rotte in mano che non hanno gradito l'intervento delle divise e si sono coalizzati.

Non è stato facile fermarli e identificarli. Tre alla fine gli arrestati: un cittadino gambiano di 35 anni, è stato trovato in possesso di alcune dosi di marijuana e tratto in arresto per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale; un altro gambiano di 23 anni, era in possesso di 1 grammo di eroina e alcuni involucri contenenti marijuana anche lui in manette per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Infine, sempre un gambiano di 22 anni, è stato denunciato a piede libero per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.