Fontivegge, polizia a caccia degli spacciatori: beccati con un coltello, la droga e i soldi

Catturati. Gli agenti della polizia di Perugia, su ordine del Questore, hanno di nuovo passato al setaccio la zona di Fontivegge a caccia di criminali e spacciatori. Gli uomini delle Volanti hanno bloccato due stranieri - un marocchino di 22 anni e un tunisino di 33 - in piazza Vittorio Veneto. Hanno provato a scappare, ma non sono andati lontano. Il marocchino, per evitare il controllo della polizia, ha anche buttato a terra un involucro di cellophane, con dentro mezzo grammo di eroina.

I due, una volta fermati, sono stati perquisiti. Nella tasca dei pantaloni del marocchino gli agenti hanno trovato un coltello a serramanico ancora sporco di hashish. In un’altra tasca, all’interno di un pacchetto di fazzoletti, c'erano 6 stecche di hashish per 9,5 grammi. Il tutto senza contare i 180 euro in contanti.

Portati in Questura, a carico di entrambi sono emersi pregiudizi: stupefacenti, reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione per il tunisino; il marocchino, invece, oltre agli stupefacenti ed al porto abusivo di armi, aveva a proprio carico un ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.

Denunciati per concorso in detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Per il marocchino è scattata anche la denuncia per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere ed inosservanza dell’ordine del Questore.