Spacciatore arrestato tre volte in un mese, cliente strappato dalla morte per overdose

Spacciatore arrestato per la terza volta in un mese. Scattano di nuovo le manette ai polsi del 51enne tunisino catturato due giorni fa in Piazza Quattro Novembre con l'eroina nascosta nella protesi della gamba.

L'uomo è evaso dalla casa di Ponte Felcino, dove era rinchiuso ai domiciliari in quanto disabile, ed è stato individuato ieri a Fontivegge, in un casale abbandonato, insieme al ragazzo che ha rischiato di morire per una overdose di eroina. Gli agenti della polizia di Perugia lo hanno arrestato per la terza volta dall'inizio di agosto.