Fontivegge, beccato con l'hashish pronto per lo spaccio: bloccato e denunciato

Individuato, bloccato e denunciato. Gli agenti della Squadra Mobile di Perugia, nel corso dei controlli nella zona di Fontivegge per dare la caccia agli spacciatori, hanno fermato un cittadino tunisino di 38 anni. L'uomo ha cercato di buttare via 17 grammi di hashish già suddiviso in dosi. Ma non c'è riuscito. I poliziotti hanno recuperato tutto. Il nordafricano è stato denunciato per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.