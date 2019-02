Fontivegge e criminalità, le telecamere di Uno Mattina in Piazza del Bacio: "Tutti uniti per la sicurezza"

Una troupe di "Uno Mattina" in collaborazione con "Il Messaggero" edizione dell'Umbria - era presente il giornalista Michele Milletti - ha effettuato ieri pomeriggio una serie di riprese a Piazza del Bacio,intervistando diversi protagonisti della vita del quartiere. Riflettori nazionali su una delle piazze di spaccio più importanti del centro italia dove si sta cercando in tutte le maniere di riportare la legalità. Il programma di inchiesta di Uno Mattina è stato confermato da uno dei protagonisti dell'associazione Progetto Fontivegge, Giulietto Alboni.

Sulla pagina di Facebook scrive a riguardo delle riprese: "L'inizio è toccato naturalmente al giornalista Milletti per un quadro generale su Fontivegge, specificatamente sul fenomeno dello spaccio. Successivamente è toccato al nostro "Progetto Fontivegge"e alla battaglia,quasi vinta, del punto di PS alla Stazione , più qualche impressione sulla percezione della sicurezza a livello residenti. A seguire i due responsabili della Lega, Manzo e Ferrara,per un flash politico. Quindi Lorenzo Brunetti che ha "narrato" le sue "avventure" spesso poco piacevoli con gli extracomunitari che gravitano intorno alla "famosa" piazza. A chiudere questa interessante rendez vous i rappresentanti della ONE, per il servizio di "portierato" svolto per conto di privati cittadini e istituzioni gravitanti nella zona".

Al momento la Rai non ha ancora fornito una data per la messa in onda del servizio. Molto soddisfatti i cittadini e l'associazione Progetto Fontivegge: "La presenza di Uno Mattina avrà risonanza nazionale. Grazie alla tv di stato: riteniamo che sia stato momento proficuo per fare il punto sulla situazione di Fontivegge e per il suo rilancio".