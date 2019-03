Piazza Fonti di Veggio, bivacchi nell'immobile abbandonato: il sindaco ordina la messa in sicurezza

Le segnalazioni dei residenti si ripetevano da tempo. Dopo un sopralluogo, avvenuto il 7 marzo, riferisce il Comune, l'ex rimessa Gesenu di piazza Fonti di Veggio 7-10 è stata ripulita proprio da personale della Gesenu alla presenza di agenti della polizia locale e della questura. All'interno dell'edificio inequivocabili tracce di bivacchi, tra materassi, suppellettili di vario genere e siringhe. E, complessivamente, un avanzato stato di degrado ritenuto pericoloso.

Con l’obiettivo di limitare ulteriormente le conseguenze rappresentate, che incidono sui livelli di sicurezza percepita e di vivibilità urbana, nonché per evitare possibili pericoli e disagi per le persone residenti nell’area e per i frequentatori della stessa, oggi, venerdì 22 marzo, è stata emessa l’ordinanza sindacale con cui si impone alla società proprietaria dell’immobile di provvedere entro 10 giorni dalla notifica a "nibire l’accesso all’area, ripristinando e/o installando una recinzione, ed al fabbricato, mediante la chiusura stabile e duratura di tutte le aperture considerate porte o finestre; ripulire i locali dell’immobile mediante la rimozione dei materiali classificabili come rifiuti effettuandone lo smaltimento secondo le forme consentite; tagliare la vegetazione infestante".