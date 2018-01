Fontivegge, ladro a caccia nel supermercato: ruba il portafogli a un anziano, inseguito e arrestato

Ladro in manette. I carabinieri di Perugia hanno arrestato in flagranza un 28enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale, con diversi precedenti di polizia, per il reato di furto. Nella giornata di giovedì 4 gennaio il 28enne ha rubato il portafogli di un anziano perugino nel supermercato di Fontivegge ed è scappato. I carabinieri e il personale della sicurezza del supermercato lo hanno inseguito e catturato. Per lui è scattato l’arresto in flagranza.

Il malvivente, giudicato con rito direttissimo al Tribunale di Perugia, a seguito della convalida dell’arresto, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione in orario notturno.