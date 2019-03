Auto e cassonetti incendiati a Fontivegge, fermata presunta piromane

Ancora incendi nel quartiere di Fontivegge: da quanto si apprende sono tre gli interventi che i vigili del fuoco hanno effettuato tra le 22 e l'una della notte, a cavallo tra martedì 12 e mercoledì 13 marzo. Sul posto, per spegnere le fiamme, sono intervenuti i vigili del fuoco.

Le indagini delle forze dell'ordine, secondo una prima ricostruzione, hanno portato a una donna che era già stata precedentemente posta all'attenzione degli investigatori per analoghi episodi nel quartiere. Tutto prosegue nel massimo riserbo e sono in corso tutti gli accertamenti utili volti ad individuare presunti complici.

Gli episodi avvenuti nel quartiere di Fontivegge, in particolare tra via Campo di Marte e via Mario Angeloni, sarebbero una decina tra auto in fiamme e cassonetti bruciati. Le indagini vanno avanti nel massimo riserbo.