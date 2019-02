Fontivegge, incendio danneggia un'altra auto: suv in fiamme, indagini in corso

Ancora un'altra auto in fiamme a Fontivegge. E la lista dei casi si allunga. Nel pomeriggio di oggi i vigili del fuoco di Perugia sono intervenuti in via Campo di Marte per spegnere l'incendio che ha coivolto un suv. Sul posto anche le forze dell'ordine. Indagini in corso per chiarire la natura del rogo e la dinamica dei fatti.



Gli investigatori stanno indagando da tempo sull'ipotesi di un vandalo seriale in azione nella zona della stazione. Non è chiaro se gli episodi siano collegati.