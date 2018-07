Raid dei ladri a Fontivegge: "saccheggiata" storica osteria, malviventi in fuga con il bottino

"Visita" notturna dei ladri, questa volta ai danni dell'osteria Mangiafuoco in via Ferrovia, locale frequentatissimo da tanti perugini e non solo. E' accaduto nel cuore della notte quando, complice la tarda ora e la poca gente in giro, uno o più malviventi hanno forzato la porta del locale che si trova nel quartiere di Fontivegge.

Una volta all'interno hanno asportato un computer portatile, due decoder dei televisori, una quindicina di bottiglie di superalcolici e birra e poche monete del fondocassa, mettendo in disordine il ristorante e lasciando dietro di sè la scia di danni. Amara sorpresa per il titolare, che questa mattina ha scoperto il furto subìto nella notte.