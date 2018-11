IN BREVE Continuano i controlli a Fontivegge: bloccato clandestino, sequestrata droga

I poliziotti delle Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine continuano a presidiare la stazione ferroviaria di Fontivegge. All’interno di piazza Vittorio Veneto gli Agenti hanno proceduto al controllo di un giovane, un 25enne ivoriano, senza fissa dimora e privo di documenti di identità. Accompagnato in Questura per accertamenti, il ragazzo è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di due involucri contenenti, rispettivamente, marijuana ed eroina Le sostanze sono state sequestrate ed il 25enne è stato segnalato amministrativamente per possesso di stupefacenti.