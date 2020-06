Fontivegge, estrae il coltello e cerca di rapinare i viaggiatori: arrestato 29enne

Ufficialmente era stato espulso dall'Italia nel settembre del 2018. E invece è stato arrestato dai carabinieri di Perugia alla stazione Fontivegge mentre tentava di rapinare i viaggiatori in attesa del treno con un coltello. I militari hanno ammanettato un 29enne cittadino gambiano, irregolare sul territorio nazionale, disoccupato, già noto alle cronache giudiziarie locali. L'uomo è stato bloccato mentre tentava di rapinare alcune persone alla stazione con un coltello a serramanico. In tasca i carabinieri gli hanno trovato anche 15 grammi di marijuana. Il 29enne è risultato inottemperante all'ordine di espulsione dal territorio nazionale emesso, dal Questore di Frosinone, in data 26 settembre 2018.

Arrestato e rinchiuso nel carcere di Capanne. L'uomo è stato anche denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere e per violazione della normativa sull’immigrazione.