Nonostante un provvedimento di espulsione, continua a girovagare per la città: fermato a Fontivegge

Beccato a Fontivegge nonostante un provvedimento prefettizio di espulsione. L'uomo, con vari precedenti alle spalle, è stato rintracciato dagli agenti di polizia e controllato. E' emerso non solo che era irregolare sul territorio, ma che era stato raggiunto dall'Ordine del Questore di allontanarsi dall'Italia. Accompagnato in Questura, inevitabile, per lui la denuncia all'autorità giudiziaria per essersi intrattenuto illegalmente sul territorio.