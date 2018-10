La guardia è alta a Fontivegge: sequestrati 50mila euro di eroina, pusher arrestato dalla Finanza

Le forze dell’ordine non abbassano la guardia su Fontivegge, anche alla luce del recente fatto di sangue dove un uomo è stato accoltellato in un parcheggio in via Mario Angeloni. I finanzieri del Comando Provinciale di Perugia, a seguito di un serrato controllo, è riuscito a bloccare un nigeriano già noto alla polizia e sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali.

Alla vista dei finanzieri ha avuto subito un atteggiamento sospetto, tanto che è stato esteso il controllo, con l'ausilio dei cani - droga, anche nella sua abitazione vicino alla stazione. Nel corso della perquisizione sono saltati fuori 150 grammi di eroina suddivisa in cinque grossi ovuli. Per lui è scattato l’arresto in flagranza per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e processato per direttissima, all’esito del quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Inoltre, dalle analisi sulla droga sequestrata, è emerso un elevato grado di purezza tanto che il principio attivo contenuto avrebbe consentito il confezionamento di oltre 1600 dosi per un valore di circa 50 mila euro.