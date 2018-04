Fontivegge al setaccio, il Questore non abbassa la guardia: super controlli anti droga, spaccio e criminalità

Super controlli a Fontivegge, quelli disposti dal Questore di Perugia, Giuseppe Bisogno. Dopo l'ondata di microcriminalità, spaccio, prostituzione che aveva reso il quartiere alla prima periferia della città, una delle zone "calde" di Perugia, la parola d'ordine è e resta quella di non abbassare la guardia. E se da un lato anche l'amministrazione comunale sta cercando di ri - pensare la piazza e la fruibilità di un quartiere, comunque strategico per la città, grazie ad alcuni importanti interventi, anche la concentrazione delle forze dell'ordine è alta per cercare di dare una risposta ai cittadini in termini di sicurezza.

E così nella sola giornata di ieri, l'esito dei controlli eseguiti dagli agenti delle Volanti della Questura di Perugia e dal Reparto prevenzione - crimine, è stato di ben 147 veicoli controllati, 34 persone identificate - di cui 9 con pregiudizi - e una sola segnalazione per assunzione di marjiuana. Nessuna denuncia nè situazioni di criticità sono state riscontrate, ma i controlli straordinari proseguiranno.