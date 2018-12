Donna investita da un autobus a Fontivegge: trasportata in ospedale

Corsa in ospedale per una donna investita da un autobus nel quartiere di Fontivegge, davanti alla stazione ferroviaria. E' accaduto questa mattina, giovedì 20 dicembre, poco prima delle 8. Per stabilire la dinamica dell'accaduto sono al momento in corso i rilievi della polizia municipale, intervenuta sul posto, ma secondo quanto si apprende è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre la donna da sotto il mezzo pesante.

Sul posto è arrivato anche il personale medico - sanitario del 118 che ha provveduto a trasportare la donna all'ospedale Santa Maria della Misericordia per tutte le cure del caso. La donna, di origine filippina, non è in pericolo di vita ed al momento si trova in Ortopedia per accertamenti radiologici a causa di un trauma alle gambe.