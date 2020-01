LA SEGNALAZIONE Fontivegge: "Ma come si può dormire in mezzo alla strada?"

Ore 21.30 a Fontivegge, per la precisione via Campo di Marte, un uomo disteso a terra sul marciapiede con un piede praticamente sulla strada. Alcuni passanti si fermano e notano che l'uomo è vivo ma sembra che stia dormendo. Infatti, le gambe ben distese e le braccia sono conserte. Tutto viene documentato e inviato sulla pagina di Facebook "Progetto Fontivegge" dopo ovviamente che sono stati allertati carabinieri e personale del 118 (dato che l'uomo, seppur non ha subito un malore, non appare lucidissimo). Il personale medico alla fine arriverà in via Campo di Marte per sincerarsi delle condizioni dell'uomo. Così scrive uno dei soccorritori: "Ma come si può dormire in mezzo alla strada??!? E....se per una stupida distrazione qualcuno gli schiacciava un piede??!? Sicuramente avrebbe passato più rogne di questa gente!!".

E non sarebbe neanche la prima volta come testimoniano altri cittadini di Fontivegge: "Guarda a me è accaduto un anno fa, alle 6 di mattino andando al lavoro. Ho visto un ragazzo steso sul marciapiedi e con le gambe completamente distese sulla strada poco prima del distribuitore . Accostato, controllate condizioni e stato di coscienza. Addormentato probabilmente ubriaco. A quell'ora passavano camion, pulmann che sicuramente non avrebbero visto le gambe del ragazzo sulla strada. Lo abbiamo messo in sicurezza e chiamato il 118".

Gallery