La polizia non molla la presa su Fontivegge, quartiere al setaccio: c'è chi guida senza patente, chi ha droga addosso

Continuano i controlli da parte della Polizia nel quartiere di Fontivegge, già al centro di un’importante riqualificazione urbana (il 12 dicembre apre lo spazio del coworking, ndr) e su cui si stanno concentrando gli sforzi dell’amministrazione e delle forze dell’ordine per cambiare volto al quartiere.

E così nei giorni scorsi i poliziotti delle Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine hanno passato al setaccio ancora una volta Fontivegge. In particolare, in piazza Vittorio Veneto, è stato fermato per un controllo un giovane senza fissa dimora e privo di documenti d’identità.

Accompagnato in Questura per tutti gli accertamenti, è stato identificato per un 25enne ivoriano, trovato in possesso di due involucri contenenti marijuana ed eroina, per un peso complessivo di oltre un grammo. Scattato il sequestro delle sostanze, per il 25enne è scattata una segnalazione per possesso di stupefacenti.

Quando i controlli si sono poi spostati in via Cortonese, gli agenti hanno fermato un’auto sospetta con all’interno un 27enne di origina tunisina, anche lui senza fissa dimora, che guidava l’auto senza aver mai conseguito la patente di guida, né in Italia, né all’estero. Al 27 enne è stata contestata una violazione al Codice della Strada i(n quanto privo di patente di guida) con una sanzione di 5mila euro, mentre l’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo.