Controlli anti - pusher senza sosta: cliente e spacciatore beccati a Fontivegge, scatta l'arresto

Beccati in un colpo solo spacciatore e cliente. Accade ancora a Fontivegge, dove la squadra mobile di Perugia, diretta dal vice questore Virgilio Russo, ha permesso di assicurare alla giustizia l’ennesimo pusher che era appena sceso dal treno proveniente da Foligno.

Gli agenti della seconda sezione “criminalità diffusa”, in sinergia con i colleghi della polizia ferroviaria – nell’ambito di un servizio di contrasto allo spaccio – hanno notato a Fontivegge due uomini che dopo essere scesi dal treno si incamminavano nel sottopasso che conduce all’atrio della stazione. Ma alla vista dei poliziotti hanno cercato di dividersi, non riuscendo però a sfuggire al controllo.

Fermati e controllati, si tratta di un tunisino di 50 anni con precedenti, trovato in possesso di 4 involucri di eroina e di oltre 250 euro in contanti. L’altro, un italiano 30enne, aveva con sé due dosi di droga appena acquistata dallo spacciatore, di cui una gettata a terra per eludere i controlli. Per il 50enne è scattato l’arresto mentre il cliente è stato segnalato alla prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.