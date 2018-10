Era ora! Licenza ritirata e locale chiuso per l'Afro Pub della discordia: l'ordinanza di Romizi

Chiuso. Ma stavolta non per un periodo di pochi giorni o al massimo 15 giorni. Revocata definitivamente l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di somministrazione di cibi e bevande presso l’Afro Pub di Fontivegge. Lo aveva chiesto il Questore, lo ha confermato il Prefetto e ora il sindaco Romizi ha messo tutto nero su bianco per revocare licenza e chiudere un centro destabilizzante a livello di sicurezza per tutto il quartiere.

L’adozione del provvedimento fa seguito a numerosi provvedimenti di sospensione della licenza emessi a carico del titolare del citato Afro Pub, per reiterate violazioni alle vigenti disposizioni normative. "Il provvedimento di revoca - hanno scritto dalla Prefettur - si pone nel quadro della complessiva, sinergica azione delle Istituzioni volta ad innalzare i livelli di sicurezza nel quartiere di Fontivegge, come convenuto in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica".