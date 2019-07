Fontivegge, si mette sui binari e non fa partire il treno: 45enne inseguito e denunciato

E' sceso sui binari e ha bloccato il treno regionale Foligno-Firenze. Poi è scappato, ma non è andato lontano. Gli agenti della polizia ferroviaria di Perugia lo hanno inseguito e bloccato. E' successo nel pomeriggio di giovedì 18 luglio, intorno alle 17.40, orario di arrivo del regionale veloce. Il 45enne è stato denunciato dai poliziotti per interruzione di pubblico servizio.

Controlli sui treni, un arresto

Nella settimana appena conclusa, gli agenti della polfer di Marche, Umbria e Abruzzo hanno identificato 1.156 persone, scortato 34 treni, effettuato 191 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie e 6 servizi antiborseggio in borghese. I poliziotti della Polfer di Avezzano hanno arrestato un 16enne, scappato da una comunità. Il ragazzo è stato ammanettato in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Tribunale per i minorenni di Torino.