Altre due auto in fiamme nella notte a Fontivegge: l'ipotesi del vandalo seriale prende forma, indagini in corso

Altre due auto, in sosta e di notte, andate a fuoco. Ancora una volta erano parcheggiate nel quartiere di Fontivegge. Incendi dolosi? C'è di mezzo un vandalo seriale armato di alcol e accendino? Oppure qualcosa di più serio? Appare difficile, comunque, che per tutti questi casi che si sono verificati negli ultimi mesi a Fontivegge e nel resto del comune, ci sia alla base un guasto meccanico o delle anomalie tecniche. Sia la Polizia che i Carabinieri, seppur non confermando, stanno indagando su possibili collegamenti tra questi eventi anche perchè ci sono elementi che lo impongono: la serialità degli eventi, la territorialità... manca la certezza su tutti i singoli casi del dolo.

Ieri sera le due auto sono andate a fuoco a breve distanza temporale tra loro. Come confermato da un testimone diretto che sulla pagina di Progetto Fontivegge ha così raccontato la nottata: " mentre ero in compagnia dei carabinieri,dove ci stavamo chiedendo chi potesse fare queste azioni e sul perché, e mentre i vigili del fuoco stavano spegnendo il suv in fiamme... il caso ha voluto che un signore corresse verso di noi, per segnalarci un’altra macchina in fiamme, nella stessa zona della macchina incendiata pochi giorni fa...".

Le foto sono di Alek Bormioli