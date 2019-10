Fontivegge, beccati con due chili di marijuana nello zaino: due giovani arrestati appena scesi dal bus

Beccati alla stazione di Fontivegge con il carico di marijuana e ammanettati appena scesi dal bus proveniente da Roma. La polizia di Perugia ha arrestato in flagranza per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente un 28enne del Mali e 23enne gambiano, già richiedenti asilo politico in Italia. I due trasportavano quasi due chili di marijuana pronta per lo spaccio nel mercato della droga di Perugia: arrestati e rinchiusi nel carcere di Capanne.

I poliziotti della Squadra Mobile hanno controllato per tutta la notte i passeggeri di autobus e treni diretti a Perugia. E sul bus in arrivo da Roma hanno individuato i due africani, uno dei quali gravato da precedenti specifici in materia di stupefacenti, in possesso di uno zaino di grosse dimensioni. All'arrivo a Fontivegge sono stati fermati e perquisiti. Nel bagaglio i due chili di marijuana.

Nell'ultimo mese, con i controlli a tappeto disposti dal Questore Mario Finocchiaro, i poliziotti hanno sequestrato 13 chili di droga e arrestato sei persone.