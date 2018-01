Corriere della droga catturato con 70mila euro di eroina in pancia, 24enne arrestato

Catturato alla stazione di Fontivegge dalla polizia di Perugia, prima che riuscisse a salire sul treno diretto in Toscana. In pancia 70mila euro di eroina divisa in ovuli. Così gli agenti, nel corso dei controlli disposti dal Questore Giuseppe Bisogno, hanno arrestato un 24enne cittadino nigeriano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A tradire il corriere della droga alcuni dolori addominali. Gli agenti lo hanno perquisito, ma il ragazzo è risultato pulito. Poi i dolori. Così i poliziotti hanno capito cosa stesse succedendo. Il 24enne è stato subito trasportato in ospedale.

Gli accertamenti medici hanno confermato che K.R. aveva effettivamente ingerito dei corpi estranei che, per forma e dimensioni, sembravano degli ovuli. A quel punto, i poliziotti hanno dovuto soltanto attendere che il nigeriano li espellesse per recuperare ben 25 ovuli contenenti eroina, per un peso complessivo pari a circa 300 grammi. Una volta immessa sul mercato, la droga avrebbe fruttato circa 70.000 euro.

Arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e rinchiuso nel carcere di Capanne.