Fontivegge rinasce, il "Multispace" apre i battenti: inaugurato il centro culturale Il Rinoceronte

E’ stato inaugurato questa mattina a Fontivegge, in via del Macello 31c, il nuovo Multispace/Centro Culturale il Rinoceronte. "Multispace - spiega il Comune in una nota - è uno spazio dove condividere passioni, competenze, capacità; un centro culturale interamente dedicato alla formazione, all’incontro tra persone, allo scambio di idee. Un luogo dove realizzare attività culturali e sociali, laboratori, seminari, incontri e workshop".



Questo luogo, spiega la giunta Romizi, "è il frutto della collaborazione di tante persone, della mediazione del Comune di Perugia e dell’impegno di chi ha accettato la grande sfida di contribuire al cambiamento di rotta in una delle zone più difficili e critiche di Perugia. Una sfida che lo staff di Rinoceronte Teatro ha sentito come un dovere morale soprattutto nei confronti della città: costruire un luogo di opportunità per bambini, giovani e adulti, persone anziane, italiani e stranieri, persone con disabilità. Stimolare un nuovo senso di comunità attraverso laboratori, incontri, concerti, letture, spettacoli, attività aperte che possano interessare trasversalmente gli abitanti del quartiere, ma non solo. L’iniziativa rientra a pieno titolo nell’ambito della complessa e impegnativa programmazione che l’amministrazione comunale ha voluto ai fini della trasformazione e riqualificazione di tutta l’area di Fontivegge da tempo in sofferenza".