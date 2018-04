"Il mistero" della Fonte Lomellina con acqua tinta di rosso, parla lo specialista: "Nessun inquinamento"

Fonte Lomellina di via Marzia: ma quale inquinamento. “Probabilmente, un colorante gettato lì apposta da qualche stupidarello. O potrebbe anche trattarsi del residuo colorato di un lavaggio di indumenti”, dice lo specialista. Nessun oltraggio al governatore Lorenzo Lomellini che volle questa fontana barocca, addossata alla parete fittile a metà del salitone.

Insomma: coincidenza delle coincidenze: il tg3 delle 7:30 propone la foto della vasca con acqua rossastra (e tutti pensano che si tratti di deposito rugginoso, conseguente a lavori all’acquedotto). E, dopo qualche ora, il Comune manda un dipendente a spurgare. Causa-effetto? Pare di no.Certe volte domina il caso. Se è vero – come dichiara il fontaniere – che l’operazione di spurgo e pulitura era prevista per venerdì scorso ed era saltata.

Ci si deve credere. Anche perché è imminente l’inizio dell’intervento finanziato dall’Art Bonus.“I lavori cominciano lunedì 9 aprile”, afferma l’architetto Maria Cristina Timpani che sovrintende al restauro per parte del Comune di Perugia (come è già avvenuto per l’Arco Etrusco, per la Fontana di Angelini di via delle Volte e tanto altro).

Ecco perché la canellina era stata asportata. Ecco perché lo scarico era intasato. Si era in procinto di intervenire in modo organico. E, a scanso di equivoci, si spurga e si dà una prima ripulita.In cosa consiste il lavoro? Ripulire il travertino e le scritte. Rifare la pavimentazione in materiale fittile e il cordolo in travertino. Insomma: soldi ben spesi e manufatto storico artistico che torna in perfetto stato di salute. Ecco spiegato perché a pensar male si indovina spesso… ma non sempre.