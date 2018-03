Distrutta (di nuovo) la fontanella dei giardini Carducci, le scuse di Gesenu: "Paghiamo noi il ripristino"

Distrutta per la seconda volta. La fontanella dei Giardini Carducci di Perugia è finita in pezzi, urtata da un mezzo della Gesenu. L'azieda che si occupa della raccolta dei rifiuti in città con una nota ufficiale “si scusa per l’incidente riconducibile esclusivamente ad un comportamento scorretto di un suo dipendente”.

E non è finita qui. “L’Azienda – prosegue la nota di Gesenu - , rammaricata per l’accaduto, comunica di aver già avviato un’istruttoria interna che prevede l’attivazione di un’azione disciplinare verso il dipendente responsabile dell’evento e si impegna a ripristinare tempestivamente la fontana danneggiata, senza aggravi per la collettività”. Il secondo restauro della fontanella, dicono, lo pagheranno loro.