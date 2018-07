Le folli notti di Umbria Jazz: completamente nudo nella fontana restaurata da Cucinelli

Nelle notti estive succede anche questo. Che un giovane, sprezzante della presenza di tante famiglie e bambini in occasione di Umbria Jazz, completamente nudo faccia il bagno in una fontana pubblica. Tra l'altro da poco restaurata grazie alla generosità della famiglia di Brunello Cucinelli. Accade in pieno centro storico, in via Maestà delle Volte.

La segnalazione alle Forze dell'Ordine della Questura di Perugia è arrivata intorno alle 21.30 di ieri sera, martedì 17 luglio. Il giovane, come se niente fosse e in un orario molto frequentato da ragazzi e famiglie, si stava facendo il bagno nella fontana nonostante il disappunto di chi, trovatosi di fronte agli occhi la scena, si è lamentato di quell' atteggiamento del tutto inappropriato. L'intervento della polizia ha messo fine a tutto: il ragazzo è stato identificato per un francese di 24 anni, multato e denunciato. Non è certo la prima volta che accadono episodi simili: nel dicembre di due anni fa, in pieno inverno, un uomo era stato sorpreso nudo e intento a lavarsi all'interno delle Fonti di Veggio alla stazione.