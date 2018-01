La Fontana dei giardini di Sant'Ercolano è da troppo tempo a secco: storia di un'opera a metà...

La Fontana dei giardini di S. Ercolano è a secco. A poco valse il restauro, se il manufatto è morto. Intorno a quel ripristino si accese uno scontro verso la fine della sindacatura Boccali. Si sostenne che l’inaugurazione fosse stata fatta per motivi d’immagine, mentre il lavoro non era stato adeguatamente completato. Comparvero addirittura, sulla recinzione di cantiere, dei manifestini ironici, affissi nottetempo, nei quali si ironizzava fortemente sull’operato dell’amministrazione in carica.

L’allora assessore Giovanni Tarantini sostenne invece che era stato ultimato il restauro artistico delle pietre, della vasca e del tritone sommitale con conchiglia. E questo era inoppugnabile. Ma restava da completare la parte idraulica. Che invero, dopo qualche settimana, fu sistemata. Tanto che la fontana cominciò a zampillare regolarmente. La cosa andò bene per un annetto. Dopo di che il sistema idraulico s’inceppò e non ci fu verso di farlo ripartire. Tra gli impegni del governo cittadino in carica c’era pure quello di riportare in efficienza quel sistema.

Ma sta di fatto che, a tutt’oggi, niente s’è mosso. Va bene l’Art Bonus per i restauri ai beni monumentali e culturali da recuperare. Ma quel lavoro incompleto grida vendetta. Sarà ora di provvedere perché chi se ne intende sostiene trattarsi di una spesa, tutto sommato, modesta. E sarebbe ora che cinofili e frequentatori di quel giardino vedessero la Fontana del tritone funzionare a dovere.