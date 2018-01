"Miracolo" in piazza IV Novembre, le ninfe della Fontana Maggiore sono diventate d'oro

"Miracolo" in piazza grande: le ninfe alla sommità della Fontana Maggiore sono divenute dorate.Il fenomeno si è verificato, come d’incanto. Sembra che la circostanza “miracolosa” possa essere collegata all’interruzione nell’erogazione del getto dell’acqua che zampilla sopra il loro capo.

Il flusso dovrebbe essere stato interrotto per evitare i temibili effetti del gelo, visto il repentino abbassamento della temperatura di questi due giorni.Com’è noto, le copie che stanno in piazza Grande (gli originali sono conservati in Galleria) sono state realizzate in resina speciale. Ed è proprio questo tipo di materiale che potrebbe essersi alterato, subendo un processo chimico-fisico imprevisto.

In ogni modo, se di miracolo si trattasse e l’acqua avesse le potenzialità di Re Mida (colui che, secondo il mito, trasformava in oro quanto toccava), sarebbe una circostanza in grado di sovvenire alle attuali difficoltà di bilancio del Comune di Perugia.