Foligno, uomo trovato morto in giardino: indaga la polizia

Cadavere trovato nel giardino di casa. La tragica scoperta nella mattinata di oggi, venerdì 3 maggio, intorno alle 10 nella frazione di Sant'Eraclio di Foligno. La polizia di Foligno ha trovato il corpo senza vita di un 82enne. Inutili i soccorsi. I medici del 118, inviati dalla centrale operativa e dal responsabile infermieristico Giampaolo Doricchi, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.



Indagini in corso per chiarire la causa del decesso dell'uomo. Tra le ipotesi principali quella di un malore o di un incidente. Gli agenti stanno ascoltando i testimoni.