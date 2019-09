Foligno, si accascia a terra e rischia di morire: i soccorritori gli salvano la vita

Si è accasciato a terra e ha rischiato di morire per un malore. Secondo quanto ricostruito dal Corriere dell'Umbria è successo a Foligno, ieri mattina, nella zona industriale de La Paciana.

L'uomo, di circa 50 anni, si è accasciato mentre era in edicola. Immediati i soccorsi del 118, allertato dai presenti. L'uomo è stato defibrillato sul posto e poi trasportato in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco per aiutare i medici a trasportare l'uomo in ambulanza. Ora è ricoverato all'ospedale di Foligno.