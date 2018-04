Foligno, scene di ordinario degrado: defeca di nuovo in mezzo alla strada

Scene di ordinario degrado. La segnalazione arriva da un utente del gruppo Facebook "Avvisi Foligno - Nessuna censura", che scrive: "Foligno negli anni ne ha viste di tutti i colori,ma vedere questo individuo per due volte in una settimana evacuare allo stesso posto, mi rattrista soprattutto perché su quel tratto facciamo camminare i bambini per portarli al parco". Secondo la segnalazione del cittadino folignate si tratterebbe dello stesso uomo che meno di una settimana fa ha defecato in pieno giorno e in mezzo alla strada al parco dei Canapè.

E stavolta, come quella prima, si sono scatenate la rabbia e l'indignazione dei cittadini. Scene di assoluto degrado, a due passi da un plesso scolastico.