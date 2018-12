Smantellato il giro dello "sballo", il capetto italiano è finito in carcere: tolte dal mercato della droga oltre 6mila dosi

Un cospicuo giro di droga nelle zone del trevano e del folignate, gestito da un gruppo di italiani. E’ quanto hanno riscontrato nel corso di serrate indagini i carabinieri della Compagnia di Foligno che sono riusciti ad individuare i responsabili di un importante canale di spaccio per lo “sballo”.

A “capo” della gestione, un 45enne già noto alle forze dell’ordine e considerato dagli inquirenti il promotore del gruppo. Grazie alla collaborazione della sua compagna, effettuava le consegne della droga ai propri “adepti” per quantitativi non inferiori ai 100 grammi, per poi riscuotere le somme pattuite incassate dalla vendita al dettaglio degli spacciatori. Anche il rifornimento della materia prima era curato e gestito direttamente dal 45enne che si approvvigionava in particolare nella Capitale dove aveva ottimi contatti con la microcriminalità locale.

Martedì mattina i carabinieri hanno eseguito tre misure cautelari emesse dal Gip del tribunale di Spoleto sia al 45enne considerato il promotore, che alla compagna e alla pusher “di spicco” all’interno del gruppo. L’uomo è finito in carcere, le due donne sono state sottoposte all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’operazione antidroga dei carabinieri (iniziata nel settembre del 2017 fino al febbraio di quest’anno), ha portato complessivamente all’arresto di altri otto italiani che a vario titolo facevano parte del sodalizio e al sequestro di 5 chili di hashish (per un valore di 11mila euro), 11 grammi di cocaina e soldi in contanti. Con questa operazione sono state tolte dal mercato circa 6.200 dosi destinate principalmente ai giovani.