Tragedia in casa, giovane trovato senza vita: era morto da giorni

E' stato trovato senza vita nel bagno della sua abitazione a Foligno, un giovane di trent'anni originario di fuori regione, ma residente nella città della Quintana. Sono stati i vicini di casa, allertati da quel silenzio che andava avanti da giorni, a far scattare la macchina dei soccorsi. Sul posto nella serata di ieri sono arrivati i vigili del fuoco, il 118 e la polizia e per entrare è stato necessario sfondare la porta che era chiusa dall'interno.

Una volta entrati in casa, i soccorritori hanno scoperto il corpo esamine del giovane, probabilmente deceduto da giorni. Sul posto anche il medico legale di turno per una prima valutazione: dall'ispezione cadaverica non sarebbero comunque emersi segni di violenza, ma saranno gli esami autoptici a stabilire con certezza cosa possa aver stroncato la vita di questo ragazzo di appena trent'anni. Sul posto anche la polizia scientifica per tutti i rilievi del caso.