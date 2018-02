Pretende di viaggiare senza biglietto e blocca il treno alla stazione: 35enne denunciato

Denunciato dalla polizia ferroviaria di Foligno e multato. Nei giorni scorsi un magrebino, 35enne, residente fuori regione e già noto alle Forze dell’Ordine, in viaggio a bordo di un treno della tratta Foligno – Roma, al momento del controllo del biglietto da parte di personale Trenitalia in servizio a bordo treno, ha prima dichiarato di esserne sprovvisto, poi ha insultato il capotreno per non farsi identificare. In più ha bloccato il treno alla stazione, continuando a insultare il capotreno e impedendo al convoglio di ripartire.

Il 35enne è stato denunciato dalla polizia ferroviaria per rifiuto di fornire le proprie generalità, oltraggio a pubblico ufficiale e interruzione di un pubblico servizio. Per lui scatterà, inoltre, la sanzione amministrativa prevista dalle norme ferroviarie per aver viaggiato senza biglietto, nonché l’eventuale costo del ritardo accumulato dal treno.