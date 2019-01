Follia sul treno, senza biglietto aggredisce controllore e agenti: arrestato

Sale sul treno senza biglietto, rifiuta di dare le generalità al controllore, fa ritardare il convoglio e poi scappa spintonando un agente di polizia. Protagonista della vicenda un 25enne nigeriano, con precedenti di polizia, irregolare sul territorio nazionale e in Italia senza fissa dimora, salito a bordo di un treno che da Perugia doveva raggiungere Foligno.

Quando è arrivato il controllore per la verifica dei titoli di viaggio l’uomo, che ne era sprovvisto, ha declinato la richiesta di consegna di un documento di identità da parte del controllore e, all’arrivo del convoglio alla stazione di Foligno, giunto in ritardo per tale fatto, è sceso velocemente dal treno dandosi alla fuga. Inseguito dalla Polizia ferroviaria, spintonava e strattonava uno degli agenti intervenuto per bloccarlo, facendolo cadere a terra. L'agente ferito riportava delle lesioni con una prognosi di 60 giorni. Il 25enne proseguiva la sua fuga ma, poco dopo, veniva individuato e fermato dai poliziotti. Il giovane, durante le procedure di identificazione, forniva poi un nome ed una data di nascita diverse da quelle effettive.

Al termine delle attività di riconoscimento l’uomo è stato arrestato e condotto alla Casa Circondariale di Spoleto in attesa di giudizio con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, false attestazioni, rifiuto di fornire le proprie generalità ed interruzione di pubblico servizio.