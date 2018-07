Latitante in viaggio in Umbria tradito da un leggero malore: identificato e arrestato straniero pericoloso

Era ricercato da molto dalle Procure del Paese dopo una serie di condanne con relative pene da scontare in carcere. Era stato accusato furto e varie inottemperanze ad altrettanti fogli di via, reati commessi al di fuori del territorio umbro. Una primula rossa che però è stato tradito dal suo stato di salute: un malore durante un viaggio in treno, con tanto di richiesta di aiuto alla Polizia Ferroviaria da parte del capotreno, è stato fatale per il pregiudicato. Una volta risolto il malessere, con l'intervento del 118, la Polfer lo ha identificato: si trattava di un 25enne del Gambia che ora è stato portato in carcere dove sconterà il cumulo di pene.