LA SEGNALAZIONE Questuante al supermercato sventa furto: bloccato ladro

Pubblichiamo una parte del racconto di una cittadina che oggi ha assistito ad un tentato furto a Foligno sventato da un ragazzo di colore che solitamente chiede qualche spicciolo per sopravvivere ai clienti di un noto supermercato della cittá della Quintana. Lo straniero non ha esitato a fermare il ladro con la refurtiva. La storia è stato raccontata sulla pagina di Fb Segnalazioni Foligno.

######

Sentitamente ringrazio il giovane di colore che oggi, verso le 15 ha placcato un ladro fuori al supermercato TIGRE di piazza S.Francesco.

Si trova lì tutti i giorni, e in maniera garbata ed educata aiuta le persone in difficoltà con la spesa. Non chiede nulla, ma ha sempre un sorriso gratuito per tutti gli avventori.

Ha sventato un furto di superalcolici e altri beni, accorgendosi prontamente del fatto, facendo riconsegnare la refurtiva al titolare del negozio.

Grande gesto di coraggio, umanità e riconoscenza verso la città che lo accoglie.

Lì, ferma alle casse, ho assistito alla scena e mi sono domandata quanti di noi avrebbero fatto lo stesso, mettendo a rischio la propria incolumità.

Questo è uno dei tanti esempi di una buona immigrazione.