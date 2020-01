Traffico intasato e code nell'area di Piazza Umbra: si corre ai ripari, nuovo piano per la viabilità

Tavolo a 4 in Prefettura per cercare soluzioni alternative in grado di arginare le code, con rallentamenti poi su tutta l'area, in prossimità dello svincolo di S.Eraclio – Trevi zona Industriale, fra le aree commerciali dei due Comuni, nella zona denominata “Piazza Umbra”.

Il Prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia, ha presieduto oggi pomeriggio una riunione, a cui erano presenti i Sindaci di Foligno e Trevi e i rappresentanti dell’Anas, per esaminare la criticità in questione che raggiunge l'apice del disagio nei giorni festivi e prefestivi per via della presenza di importanti centri commerciali.

Dal tavolo è emerso che per risolvere i problemi di traffico e congestionamento, si è deciso in via sperimentale, di apportare alcune modifiche della viabilità nell’area di Piazza Umbra. Il piano sarà redatto nei prossimi giorni e per la fine del mese essere operativa. In più saranno aumentati i controli e la sicurezza per prevenire gli incendenti stradali.