Rapita e violentata per giorni a Foligno: "Castrazione chimica per chi stupra le donne"

"Per chi rapisce, picchia e stupra le donne ci dovrebbe essere una sola risposta: castrazione chimica e galera a vita. Se poi i responsabili di certi crimini così efferati non sono italiani, ma immigrati clandestini, dovrebbero scontare la pena nel loro Paese di origine": lo ha affermato il deputato della Lega Barbara Saltamarini, a riguardo della drammatica storia di una donna di 28 anni rapita e violentata per giorni in un appartamente da uno clandestini, 30 anni, albanese che è stato arrestato dopo una caccia all'uomo.

"Ci auguriamo - ha concluso Saltamarini - che almeno di fronte a un incubo come quello vissuto dalla 28enne rapita dal suo ex e costretta a lanciarsi dall'auto in corsa, pur di fuggire e salvarsi dopo tre giorni di violenze carnali, nessun buonista si azzardi a invocare scuse o compassione. Piuttosto, un plauso a tutte quelle persone civili che con grande coraggio hanno difeso la sventurata, mamma di due figli, dalla furia dal suo aguzzino e agli agenti della Polizia di Stato per la cattura di questo individuo che facciamo fatica a definire persona".