Foligno, defeca in pieno giorno in mezzo alla strada: cittadini inferociti

Pura inciviltà. La foto di un uomo che defeca per strada in pieno giorno a Foligno, vicino a un albero del Parco dei Canapè, postata su Facebook, ha scatenato la rabbia dei cittadini folignati. Una scena di assoluto degrado vicino al polo scolastico. E il post con la foto della vergogna fa il giro dei social tra indignazione e rabbia.

E se c'è chi la butta sul ridere, “E' la nuova politica per il verde pubblico..."concima anche tu una pianta"”, c'è anche chi chiede la “denuncia per atti osceni in luogo pubblico”. E come sottolineano alcuni cittadini questa scena è successa “nell'unico parco che ha i bagni pubblici”.