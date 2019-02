Un furto che non c'è mai stato scatena il caos: prende una scopa e picchia un uomo

Il furto che non c'è scatena il caos, picchiando un uomo con una scopa. E' successo a Foligno, alla stazione ferroviaria, e tutti i protagonisti sono finiti denunciati: l'aggresso per lesioni personali, l'uomo e la donna che lo hanno accusato di un furto inestitente per calunnie.

I tre, due uomini, entrambi cittadini italiani 40enni ed una donna italiana 50 enne, già noti alle forze di polizia, si sono incontrati alla stazione. Poco dopo, spiega la polizia, i due uomini iniziavano a discutere animatamente. Dall'aggressione verbale a quella fisica il passo è stato breve. Motivo scatenante: uno dei due uomini è stato accusato dall'altro di aver rubato la borsa della donna. Così l'accusato ha afferrato una scopa e ha rincorso l'altro, colpendolo a una gamba. Gli agenti della Polfer hanno riportato la calma.

Le immagini di videosorveglianza hanno fatto luce sull'accaduto. I poliziotti hanno appurato che il furto della borsa non è mai avvenuto, ma l'aggressione sì. L'aggressore è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria spoletina per il reato di lesioni personali mentre, l’uomo aggredito e la donna 50 enne sono stati denunciati per il reato di calunnia.