Entra alla stazione di Foligno con la bici rubata, 20enne si "incastra" da solo: denunciato

Denunciato ventenne marocchino per ricettazione. Sono stati gli agenti della polizia ferroviaria di Foligno a notare qualcosa di “sospetto” nell’atteggiamento del giovane, che era entrato alla stazione per chiedere informazioni sugli orari dei treni. Uno dei poliziotti ha deciso così di seguirlo, notando che era arrivato allo scalo ferroviario con una bicicletta che aveva parcheggiato negli appositi stalli.

Peccato però che la bici fosse stata rubata alcuni giorni prima a una donna folignate in centro storico, tanto da sporgere denuncia ai vigili urbani per il furto subito. Dagli accertamenti è emerso che il ventenne già in passato aveva rubato una bicicletta a Bevagna; per lui è scattata una denuncia a piede libero per ricettazione, mentre il mezzo è stato recuperato e riconsegnato alla legittima proprietaria.